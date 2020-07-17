Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке

По ее словам, закрыто "тотально все", люди носят маски, а передачи на русскоязычных радио посвящены COVID-19. В частности, она описала ситуацию в Нью-Йорке

"Не работает ничего. Если открыли какие-то магазины, то ты входишь туда один. Записывают фамилию, email", — пояснила Малышева.

Она не знает причины такого положения дел. По ее словам, все привыкли, что США — оплот научного подхода.

"А здесь властвуют страхи", — подчеркнула она.

По данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первую строчку по числу заболевших COVID-19, там зарегистрировали 3,5 миллиона случаев. Всего, по данным организации, в мире заражено более 13,8 миллиона человек, погибли свыше 590 тысяч.

Согласно статистике ВОЗ , в мире зафиксировано 13,3 миллиона случаев COVID-19, погибли 580 тысяч человек.