https://ria.ru/20200717/1574491189.html
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:02
2020-07-17T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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елена малышева
воз
нью-йорк (город)
бразилия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200715/1574362133.html
8
нью-йорк (город)
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_91c065a4d9ad453834dea6f8c7c70546.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, воз, нью-йорк (город), бразилия, сша, в мире
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Телеведущая и врач Елена Малышева
в своем инстаграме
рассказала, что в США
все "парализовано страхом" из-за пандемии.
По ее словам, закрыто "тотально все", люди носят маски, а передачи на русскоязычных радио посвящены COVID-19. В частности, она описала ситуацию в Нью-Йорке
.
"Не работает ничего. Если открыли какие-то магазины, то ты входишь туда один. Записывают фамилию, email", — пояснила Малышева.
Она не знает причины такого положения дел. По ее словам, все привыкли, что США — оплот научного подхода.
"А здесь властвуют страхи", — подчеркнула она.
По данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первую строчку по числу заболевших COVID-19, там зарегистрировали 3,5 миллиона случаев. Всего, по данным организации, в мире заражено более 13,8 миллиона человек, погибли свыше 590 тысяч.
Согласно статистике ВОЗ
, в мире зафиксировано 13,3 миллиона случаев COVID-19, погибли 580 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.