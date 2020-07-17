Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574491189.html
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
воз
нью-йорк (город)
бразилия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_91c065a4d9ad453834dea6f8c7c70546.jpg
https://ria.ru/20200715/1574362133.html
8
нью-йорк (город)
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_91c065a4d9ad453834dea6f8c7c70546.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_339569f3021026810212e51f39e2618a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_956:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_fae1f8a9563e86a89b56a16d237adeae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, воз, нью-йорк (город), бразилия, сша, в мире

Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке

13:02 17.07.2020 (обновлено: 13:53 17.07.2020)
9930
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
По ее словам, закрыто "тотально все", люди носят маски, а передачи на русскоязычных радио посвящены COVID-19. В частности, она описала ситуацию в Нью-Йорке.
"Не работает ничего. Если открыли какие-то магазины, то ты входишь туда один. Записывают фамилию, email", — пояснила Малышева.
Она не знает причины такого положения дел. По ее словам, все привыкли, что США — оплот научного подхода.

"А здесь властвуют страхи", — подчеркнула она.

По данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первую строчку по числу заболевших COVID-19, там зарегистрировали 3,5 миллиона случаев. Всего, по данным организации, в мире заражено более 13,8 миллиона человек, погибли свыше 590 тысяч.
Согласно статистике ВОЗ, в мире зафиксировано 13,3 миллиона случаев COVID-19, погибли 580 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
15 июля, 02:18Распространение нового коронавируса
В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
312382028
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваВОЗНью-Йорк (город)БразилияСШАВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941
"Особенная жестокость": как финские солдаты лютовали в 1941 году в России
Участники акции Бессмертный полк в Москве
В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Парк Зарядье возобновил работу после карантина
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил отношения России и Великобритании
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
В России объявили внезапную проверку войск
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Предпринимательница Айгуль Мухамедова из Казани с мужем Динаром
Как предприимчивость и господдержка помогли торговцам пережить пандемию
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков рассказал о сути своей работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Лента новостейМолния