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Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
Россия категорически отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране и, в частности, в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:38
доминик рааб
дмитрий песков
в мире
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РИА Новости
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353
60
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доминик рааб, дмитрий песков, в мире

Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране

13:01 17.07.2020 (обновлено: 13:38 17.07.2020)
89
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия категорически отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране и, в частности, в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы последовательно категорически отрицаем любую возможную причастность РФ к вмешательствам в выборы какой бы то ни было страны, включая Великобританию. И мы категорически отвергаем какие-либо обвинения насчет выборов в Британии 2019 года", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы РФ также напомнил об опыте США в данном вопросе.
"Давайте вспомним США, где было много разных обвинений, где были потрачены десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков на то, чтобы провести расследование, и впоследствии эти расследования привели к тому, что никаких подтверждений никто не получил. Конечно, мы хотели бы, чтобы британские коллеги учитывали такой опыт их заокеанских союзников", - добавил Песков.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
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