Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков

"Здесь очень важно понимать одно, что мы не занимаемся трактовкой минских договоренностей, мы их читаем, дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию. И зафиксирована последовательность действий, сформулирована таким образом, что она не допускает возможность трактования. И вы правильно сказали, действительно, из Киева звучат трактовки. А вот здесь как раз и самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать", - сказал Песков журналистам.