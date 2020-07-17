В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ

"Безусловно, мы считаем недопустимыми подобные инструкции. Конечно, для достоверности информации предпочли бы все-таки прочитать какую-то конкретику на этот счет: от кого такие инструкции, кому такие инструкции. Это добавило бы убедительности этой информации", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле допустимыми подобные инструкции, не нарушают ли они свободу слова.