В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кремль считает недопустимым наличие инструкций для СМИ, регламентирующих специфику освещения митингов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Baza написало, что журналистам Приморья поступило техническое задание от местных властей освещать происходящие в регионе митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, в инструкции якобы прописана необходимость пугать жителей угрозой распространения коронавируса и арестами.
"Безусловно, мы считаем недопустимыми подобные инструкции. Конечно, для достоверности информации предпочли бы все-таки прочитать какую-то конкретику на этот счет: от кого такие инструкции, кому такие инструкции. Это добавило бы убедительности этой информации", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле допустимыми подобные инструкции, не нарушают ли они свободу слова.
На вопрос о том, будет ли Кремль специально проверять информацию об этих случаях, Песков уточнил, каким образом это возможно.
"(Спросить местные власти - ред.), направляли ли они инструкцию в СМИ? Это можете сделать вы, это может сделать издание Baza", - добавил Песков, вновь отметив, что наличие таких инструкций недопустимо.
В Хабаровске и ряде населенных пунктов края с субботы проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергей Фургала. Акции в Хабаровске собирают сотни человек, многие участники присутствуют на них без масок.