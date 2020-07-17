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В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Кремль считает недопустимым наличие инструкций для СМИ, регламентирующих специфику освещения митингов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:59
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, политика

В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ

12:59 17.07.2020
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© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске
Митинг в Хабаровске
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
Митинг в Хабаровске . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кремль считает недопустимым наличие инструкций для СМИ, регламентирующих специфику освещения митингов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Baza написало, что журналистам Приморья поступило техническое задание от местных властей освещать происходящие в регионе митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, в инструкции якобы прописана необходимость пугать жителей угрозой распространения коронавируса и арестами.
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"Безусловно, мы считаем недопустимыми подобные инструкции. Конечно, для достоверности информации предпочли бы все-таки прочитать какую-то конкретику на этот счет: от кого такие инструкции, кому такие инструкции. Это добавило бы убедительности этой информации", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле допустимыми подобные инструкции, не нарушают ли они свободу слова.
На вопрос о том, будет ли Кремль специально проверять информацию об этих случаях, Песков уточнил, каким образом это возможно.
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"(Спросить местные власти - ред.), направляли ли они инструкцию в СМИ? Это можете сделать вы, это может сделать издание Baza", - добавил Песков, вновь отметив, что наличие таких инструкций недопустимо.
В Хабаровске и ряде населенных пунктов края с субботы проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергей Фургала. Акции в Хабаровске собирают сотни человек, многие участники присутствуют на них без масок.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПолитика
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