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Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
Иран за прошедшие сутки выявил порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в пятницу официальный представитель минздрава страны Сима... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:58
2020-07-17T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Иран
за прошедшие сутки выявил порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
, сообщила в пятницу официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани
ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2379 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 183 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19, достигло 269 440, жертв – 13 791. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 232 873.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.