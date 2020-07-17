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В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:30
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бессмертный полк, коронавирусы, василий лановой, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"

12:56 17.07.2020 (обновлено: 13:30 17.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве
Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год.

"Мы обратили на это внимание. Конечно же, об этой позиции организаторов "Бессмертного полка" президенту доложено. <...> Действительно, в разных регионах разная специфика, связанная с эпидемиологической ситуацией. Нет единых условий для проведения на должном уровне. Именно об этом вчера говорили организаторы".

Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Дмитрий Песков
Он отметил, что Владимир Путин не входит в число непосредственных организаторов мероприятия, а уникальность "Бессмертного полка" в том, что он носит народный характер. Поэтому, подчеркнул Песков, в этом случае "невозможно абстрагироваться" от мнения тех, кто проводит акцию.
Президент сделает заявление на этот счет, если сочтет нужным, добавил пресс-секретарь.
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Традиционно "Бессмертный полк" проходит в День Победы, 9 Мая, однако в этом году из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить (акция состоялась в онлайн-формате). Позже Путин предложил провести шествие 26 июля — в День Военно-морского флота.
Накануне СМИ сообщили, что мероприятие вновь придется отложить из-за эпидемиологической ситуации. Эту информацию подтвердил РИА Новости председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие могут назначить на 2 или 3 сентября либо перенести на 9 Мая следующего года.
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