В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"

"Мы обратили на это внимание. Конечно же, об этой позиции организаторов "Бессмертного полка" президенту доложено. <...> Действительно, в разных регионах разная специфика, связанная с эпидемиологической ситуацией. Нет единых условий для проведения на должном уровне. Именно об этом вчера говорили организаторы".