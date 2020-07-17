Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, Москву существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что, "дескать, минский комплекс мер уже не актуален, что его нужно переделать, нужно заменить каким-то другим, более современным документом".
"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик", - сказал Песков.
Он уточнил, что украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними, "что делает просто невозможным выработку нового документа".
"Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - добавил Песков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения