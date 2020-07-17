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В СК рассказали о расследовании убийства Николая II и его семьи
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Марина Молодцова рассказала в интервью газете "Известия" о деталях... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:57
новости - религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, общество

В СК рассказали о расследовании убийства Николая II и его семьи

12:57 17.07.2020
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© Фото : Public DomainНиколай II и его семья
Николай II и его семья
© Фото : Public Domain
Николай II и его семья. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Марина Молодцова рассказала в интервью газете "Известия" о деталях расследования гибели последнего российского императора Николая II и его семьи.
По ее словам, с момента возобновления дела в 2015 году следователи назначили 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические и почерковедческие. В частности, экспертизы подтвердили, что человеческие останки, найденные в 2007 году в Поросенковом логу, принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.
"Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии", — сказала Молодцова.
Она отметила, что костных фрагментов нашли не так много, поэтому можно предположить, что недалеко от места их обнаружения может быть еще одно или несколько захоронений.
О том, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога останков членам царской семьи и их окружению, сообщалось еще два года назад. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в петербургском Петропавловском соборе, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
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Что показали следственные эксперименты

Молодцова также рассказала, что во время расследования проводилось несколько следственных экспериментов. Например, один из них опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили при помощи серной кислоты и огня.
Другой эксперимент проводился в помещении такого же размера, как подвал Ипатьевского дома. В нем воспроизвели обстановку и обстоятельства расстрела царской семьи. В результате эксперимент опроверг доводы о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 жертв и участники расстрела.
Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
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Модель шляпы

Некоторые обстоятельства помогают прояснить новые технологии. Например, сейчас эксперты предлагают изготовить трехмерную модель шляпы, которая была на голове будущего императора Николая II в 1891 году, в момент его ранения в Японии.
"Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н. А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе", — пояснила Молодцова.
По ее словам, зажившие раны нашли на черепе в ходе антропологической экспертизы. "По механизму возникновения, локализации, взаимному расположению, форме и размерным характеристикам они сходны с описанием рубленых повреждений на голове Николая Александровича, нанесенных ему в 1891 году", — отметила Молодцова.
В 1891 году, когда цесаревич Николай был с визитом в Японии, в городе Оцу на него напал полицейский Сандзо Цуда. Он нанес Николаю два удара саблей по голове, которые, однако, не причинили цесаревичу значительного вреда. Мотивы этого нападения до конца выяснить не удалось — на суде Цуда по большей части хранил молчание, но признал, что был возмущен недостаточной почтительностью Николая перед памятной стелой в честь Сацумского восстания. В Японии инцидент восприняли как национальный позор — японский император лично приехал в Киото, чтобы выразить сочувствие, в адрес Николая поступило более 20 тысяч телеграмм и писем, а на родине полицейского запретили называть детей именем Сандзо.
Фотография императора Николая II в окне вагона императорского поезда (май 1916 года) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
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"Прививка от фейков"

Слова следователя прокомментировал начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. По его мнению, обнародование выводов экспертов поможет обществу противостоять разным недостоверным утверждениям на те или иные исторические темы.
Вокруг гибели Николая II и его семьи сложилось множество легенд. Например, утверждалось, что председатель Совета министров СССР в брежневские времена Алексей Косыгин — это на самом деле цесаревич Алексей, который чудом спасся при расстреле, а затем Сталин якобы приблизил его к себе и продвигал по служебной лестнице.
"Это хорошо известная чушь. Но у профессиональных историков никогда не было сомнений в том, что Николай II и вся его семья погибли, и поэтому для специалистов заключения экспертов не являются сенсацией", — сказал Никифоров РИА Новости.
По его словам, авторы выдумок все равно не перестанут заниматься мифотворчеством, поскольку им "надо на чем-то, как говорится, хайпануть".
"Но экспертные заключения нужно популяризировать, чтобы как можно больше людей получали эту прививку от фейков. В этом как раз и заключается социальная функция историков — предложить обществу знания, чтобы у людей возникало настоящее знание и чтобы они не поддавались на разного рода манипулятивные техники и провокации", — заключил собеседник агентства.

Убийство царской семьи

Последнего российского императора Николая II и его семью — жену Александру Федоровну, сына Алексея, дочерей Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию — расстреляли 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего останки вывезли за город, в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли.
В 1991 году в месте под названием Поросенков лог обнаружили захоронение — предположительно, останки царской четы и великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии, а в 2007-м недалеко от этого места нашли еще одно захоронение — цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев. В Екатеринбурге на местах, связанных с убийством царской семьи, ежегодно проходят памятные мероприятия, в храмах совершаются молебны.
Царь Николай II (2-й слева) с семьей в Царском селе. Репродукция фотографии из фондов Исторического музея
16 июля 2018, 10:42Сказано в эфире
Частная жизнь Николая II: как жил и что делал бывший царь после отреченияПоследнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Александровский дворец – дом, который покинула семья.
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Новости - Религия и мировоззрениеРасстрел царской семьи Романовых (1918)Николай IIСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургОбщество
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