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Единый день голосования
https://ria.ru/20200717/1574490220.html
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала самым неудачным для этого... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:54
единый день голосования
россия
элла памфилова
цик рф
дмитрий песков
политика
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россия, элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика

В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования

12:49 17.07.2020 (обновлено: 12:54 17.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала самым неудачным для этого месяцем в случае проведения многодневного голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я в данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября в случае, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.
Ранее Памфилова сообщила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. По ее словам, при проведении многодневного голосования, сентябрь - самый неудачный месяц, как как совпадает с началом учебного года, а множество избирательных участков располагаются в школах.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Вчера, 16:34
Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования
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Единый день голосованияРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФДмитрий ПесковПолитика
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