В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования

"Я в данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября в случае, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.