https://ria.ru/20200717/1574490220.html
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала самым неудачным для этого... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:49
2020-07-17T12:54
единый день голосования
россия
элла памфилова
цик рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК РФ Элла Памфилова
назвала самым неудачным для этого месяцем в случае проведения многодневного голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Я в данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября в случае, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.
Ранее Памфилова сообщила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. По ее словам, при проведении многодневного голосования, сентябрь - самый неудачный месяц, как как совпадает с началом учебного года, а множество избирательных участков располагаются в школах.