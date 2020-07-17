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В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала
Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дмитрий песков
владимир путин
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, владимир путин, хабаровский край, политика

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

12:48 17.07.2020
1889
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала", - сказал Песков журналистам.
"И второе - ситуация в регионе, который, безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя", - добавил он.
Песков уточнил, что президент получает информацию о ситуации в Хабаровском крае из множественных источников. "В совокупности эта информация дает возможность понимать, что на самом деле происходит в регионе", - заключил он.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДмитрий ПесковВладимир ПутинХабаровский крайПолитика
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