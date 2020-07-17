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Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:47
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет совещание с членами Совбеза

12:47 17.07.2020
312
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что остальные встречи, запланированные у президента, будут непубличного характера.
Президент РФ Владимир Путин
11:28
Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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