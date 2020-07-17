Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России не испытывать стационары на прочность в условиях распространения COVID-19 , а заниматься профилактикой инфекции.

"Мне хотелось бы обратить внимание населения, что соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, соблюдение личной гигиены, использование масочного режима являются обязательными сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей. А также соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационар на прочность - это, наверное, худший путь, лучше профилактировать инфекцию", - сообщил Мурашко журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что осознание ситуации, внутренняя организация и требования к себе, желание обезопасить своих близких являются ключевыми вещами в ситуации с COVID.

"Пока ситуация заставляет нас находиться в режиме определенных ограничений... Если мы хотим сегодня получить снижение распространения инфекции, стабилизацию (ситуации), сберечь своих близких, в том числе людей старшего поколения, то мы должны это соблюдать. Появившаяся фраза "COVID-диссиденты" - это печально", - отметил Мурашко.

Министр напомнил, что сейчас ведется работа над профилактическими препаратами против COVID-19.

"Нашим ученым нужно дополнительно выиграть время по профилактике распространения (коронавируса)", - сообщил Мурашко.