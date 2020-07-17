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Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России не испытывать стационары на прочность в условиях распространения COVID-19, а заниматься... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:42
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Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19

12:42 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России не испытывать стационары на прочность в условиях распространения COVID-19, а заниматься профилактикой инфекции.
"Мне хотелось бы обратить внимание населения, что соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, соблюдение личной гигиены, использование масочного режима являются обязательными сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей. А также соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационар на прочность - это, наверное, худший путь, лучше профилактировать инфекцию", - сообщил Мурашко журналистам в пятницу.
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Он подчеркнул, что осознание ситуации, внутренняя организация и требования к себе, желание обезопасить своих близких являются ключевыми вещами в ситуации с COVID.
"Пока ситуация заставляет нас находиться в режиме определенных ограничений... Если мы хотим сегодня получить снижение распространения инфекции, стабилизацию (ситуации), сберечь своих близких, в том числе людей старшего поколения, то мы должны это соблюдать. Появившаяся фраза "COVID-диссиденты" - это печально", - отметил Мурашко.
Министр напомнил, что сейчас ведется работа над профилактическими препаратами против COVID-19.
"Нашим ученым нужно дополнительно выиграть время по профилактике распространения (коронавируса)", - сообщил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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