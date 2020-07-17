https://ria.ru/20200717/1574489658.html
Мурашко рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 "Вектора"
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в центре "Вектор" начнутся ориентировочно через две-три недели после окончания экспертизы, заявил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:41
2020-07-17T12:45
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_0:127:1251:831_1400x0_80_0_0_9dd5ecd86f540289bc9d0dc247ff3f50.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество