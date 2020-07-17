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Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прокомментировал ситуацию вокруг санкций США против проекта газопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:40
ричард гренелл
северный поток — 2
турецкий поток
вольфганг ишингер
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Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

12:40 17.07.2020
1712
© Фото : MSC / KuhlmannГлава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
© Фото : MSC / Kuhlmann
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прокомментировал ситуацию вокруг санкций США против проекта газопровода "Северный поток 2".
"Торговля США с РФ - это ок, а торговля Германии с РФ - не ок?" - написал Ишингер в Twitter, отвечая на сообщение экс-посла США в ФРГ Ричарда Гренелля.
Экс-посол ранее написал в Twitter, что в вопросе о санкциях против "Северного потока 2" "речь идет не о торговле, а о диверсификации энергопоставок в Европе". При этом, по словам Гренелля, в США "довольны "Северным потоком 1", некоторое количество российского газа должно быть частью предложения". В вопросе об ограничительных мерах в отношении дальнейших поставок российского газа "большинство европейцев согласны с США", и только "германское правительство борется против Европы", написал экс-посол.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против "Северного потока 2", и что ФРГ отвергает экстерриториальные санкции. МИД Австрии также сообщил, что власти страны отвергают планы США наложить экстерриториальные санкции.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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2960012
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Ричард ГренеллСеверный поток — 2Турецкий потокВольфганг ИшингерХайко МаасМИД АвстрииСеверный потокМИД ГерманииГерманияЕвропаСШАВ мире
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