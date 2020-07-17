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Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Опрошенные РИА Новости эксперты считают маловероятной вторую волну коронавируса в России, даже в случае роста заболеваемости система здравоохранения будет... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лариса попович
николай малышев
коронавирусы
здоровье - общество
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, николай малышев, коронавирусы, здоровье - общество, высшая школа экономики (вшэ), общество

Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России

12:36 17.07.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают маловероятной вторую волну коронавируса в России, даже в случае роста заболеваемости система здравоохранения будет готова в силу накопленного опыта и ресурсов.
"Мне кажется, нет уже (не будет второй волны коронавируса). Во всяком случае, не должно быть", - сказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Как в свою очередь заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, на основании цифр прогнозировать вторую волну нельзя. Подобные предположения могут основываться лишь на специфике самого вируса, который, как известно, является респираторным и не зависит от погоды, отметила собеседница агентства.
"Но тем не менее ослабление организма традиционно в связи с осенними-зимними холодами у нас происходит, и респираторные заболевания растут тогда. Так что вполне возможно, что будет некое повышение заболеваемости респираторным инфекциями, включая COVID, но я полагаю, что мы уже подготовлены к этому увеличению заболеваемости просто в силу накопленного опыта, накопленных ресурсов и компетенций. И даже если будет, то мы уже действительно к этому существенно более подготовлены и не будет такой жёсткой ситуации, как она была в марте-апреле", - уточнила Попович.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лариса ПоповичНиколай МалышевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
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