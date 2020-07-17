Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России

"Но тем не менее ослабление организма традиционно в связи с осенними-зимними холодами у нас происходит, и респираторные заболевания растут тогда. Так что вполне возможно, что будет некое повышение заболеваемости респираторным инфекциями, включая COVID, но я полагаю, что мы уже подготовлены к этому увеличению заболеваемости просто в силу накопленного опыта, накопленных ресурсов и компетенций. И даже если будет, то мы уже действительно к этому существенно более подготовлены и не будет такой жёсткой ситуации, как она была в марте-апреле", - уточнила Попович.