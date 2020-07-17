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Распространение нового коронавируса
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На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае превысило 7 тысяч человек, при этом более 6 тысяч уже выздоровели, сообщает администрация региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

12:35 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае превысило 7 тысяч человек, при этом более 6 тысяч уже выздоровели, сообщает администрация региона.
По данным властей, за последние сутки на Кубани подтверждено 66 случаев COVID-19. При этом 67 пациентов выписаны с выздоровлением. Так, в Краснодаре выявлено 28 пациентов, в Сочи – девять, в Армавире – восемь человек. По пять заразившихся в Туапсинском и Новокубанском районах, два – в Успенском, по одному в Анапе, Новороссийске и Геленджике, а также в Каневском, Крымском, Кавказском, Белореченском, Тихорецком и Брюховецком районах. Возраст пациентов от 10 до 80 лет. Среди заболевших 46 женщин и 20 мужчин. В их числе двое детей – в Краснодаре и Сочи.
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"Всего в крае подтверждено 7045 случаев заболевания COVID-19. При этом 6002 пациента выписаны с выздоровлением, 93 человека скончались. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в обсерваторах Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы остаются 225 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время подобные учреждения приняли 11075 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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