На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

"Всего в крае подтверждено 7045 случаев заболевания COVID-19. При этом 6002 пациента выписаны с выздоровлением, 93 человека скончались. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обсерваторах Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы остаются 225 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время подобные учреждения приняли 11075 человек.