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Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
Правительство Хабаровского края попросило жителей региона на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов, которые... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:35
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровск, хабаровский край, общество

Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19

12:35 17.07.2020
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© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске
Митинг в Хабаровске
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
Митинг в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Правительство Хабаровского края попросило жителей региона на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов, которые проходят в Хабаровске с минувшей субботы, сообщается на сайте правительства региона.
"В Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
"В связи с этим убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила. Напоминаем, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, не санкционированы", - указано в обращении.
Власти призывают позаботиться о себе и своих близких, относится с уважением к работе правоохранительных органов и медиков, не поддаваться на провокации и соблюдать закон.
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. "Я вновь обращаюсь к вам по поводу проведения в городе массовых стихийных несогласованных акций. Они проходят в Хабаровске уже шестой день подряд и продолжают собирать большое число участников, включая семьи с детьми. Здоровье этих людей под угрозой: нахождение в толпе в разы увеличивает риск заражения COVID-19", - заявил мэр в обращении.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в крае заболели более 5,7 тысячи человек, 44 человека умерло. В больницах Хабаровска занято 90% коек для заболевших этой инфекцией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХабаровскХабаровский крайОбщество
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