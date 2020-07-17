Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19

ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Хабаровского края попросило жителей региона на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов, которые проходят в Хабаровске с минувшей субботы, сообщается на сайте правительства региона.

"В Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

"В связи с этим убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила. Напоминаем, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, не санкционированы", - указано в обращении.

Власти призывают позаботиться о себе и своих близких, относится с уважением к работе правоохранительных органов и медиков, не поддаваться на провокации и соблюдать закон.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. "Я вновь обращаюсь к вам по поводу проведения в городе массовых стихийных несогласованных акций. Они проходят в Хабаровске уже шестой день подряд и продолжают собирать большое число участников, включая семьи с детьми. Здоровье этих людей под угрозой: нахождение в толпе в разы увеличивает риск заражения COVID-19", - заявил мэр в обращении.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в крае заболели более 5,7 тысячи человек, 44 человека умерло. В больницах Хабаровска занято 90% коек для заболевших этой инфекцией.