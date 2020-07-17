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Розничный бизнес Газпромбанка вырос в I полугодии в условиях пандемии
Газпромбанк сохранил темпы роста розничного бизнеса по итогам первого полугодия, несмотря на пандемию, сообщает банк в пятницу. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:36
газпромбанк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
газпромбанк, новости компаний - экономика

Розничный бизнес Газпромбанка вырос в I полугодии в условиях пандемии

12:36 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Газпромбанк сохранил темпы роста розничного бизнеса по итогам первого полугодия, несмотря на пандемию, сообщает банк в пятницу.
"По итогам первого полугодия 2020 года Газпромбанк, несмотря на пандемию, не только сохранил темпы роста розничного бизнеса, но и наблюдал динамичный рост по ряду ключевых направлений. Так, розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 9% и составил 615 миллиардов рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 23 % до 217 миллиардов рублей, а ипотечный портфель увеличился на 3 %, составив 391 миллиард рублей.", - говорится в сообщении.
За первое полугодие было выдано потребительских кредитов на 91 миллиард рублей и ипотечных кредитов - на 55 миллиардов рублей, что больше на 70% по сравнению с первым полугодием 2019 года. При этом портфель розничных пассивов за отчетный период увеличился на 13%, достигнув 748 миллиардов рублей.
Газпромбанк за полгода запустил ряд новых продуктов и услуг, сделав акцент на развитии дистанционных каналов обслуживания. В феврале банк вышел на рынок автокредитования в онлайн-формате, в апреле запустил программу льготной ипотеки с господдержкой под 6% годовых и другие продукты.
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"Несмотря на пандемию Covid-19, связанные с ней макроэкономические вызовы и длительный период карантина, нам удалось своевременно адаптироваться и обеспечить реализацию большинства намеченных планов по развитию розничного направления, в том числе обеспечить внедрение целого ряда инновационных продуктов и услуг, решая важнейшую задачу по максимальной цифровизации и развитию дистанционных каналов обслуживания", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента банка, члена правления Алексея Поповича.
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ГазпромбанкНовости компаний - Экономика
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