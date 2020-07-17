Розничный бизнес Газпромбанка вырос в I полугодии в условиях пандемии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Газпромбанк сохранил темпы роста розничного бизнеса по итогам первого полугодия, несмотря на пандемию, сообщает банк в пятницу.

"По итогам первого полугодия 2020 года Газпромбанк, несмотря на пандемию, не только сохранил темпы роста розничного бизнеса, но и наблюдал динамичный рост по ряду ключевых направлений. Так, розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 9% и составил 615 миллиардов рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 23 % до 217 миллиардов рублей, а ипотечный портфель увеличился на 3 %, составив 391 миллиард рублей.", - говорится в сообщении.

За первое полугодие было выдано потребительских кредитов на 91 миллиард рублей и ипотечных кредитов - на 55 миллиардов рублей, что больше на 70% по сравнению с первым полугодием 2019 года. При этом портфель розничных пассивов за отчетный период увеличился на 13%, достигнув 748 миллиардов рублей.

Газпромбанк за полгода запустил ряд новых продуктов и услуг, сделав акцент на развитии дистанционных каналов обслуживания. В феврале банк вышел на рынок автокредитования в онлайн-формате, в апреле запустил программу льготной ипотеки с господдержкой под 6% годовых и другие продукты.