В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"До 24 июля сохраняется рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания. При этом, как и было ранее, все без исключения граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование", - говорится в сообщении.