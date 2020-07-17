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В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Власти Тамбовской области продлили до 24 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:34
2020-07-17T12:34
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости.
Власти Тамбовской области
продлили до 24 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции
рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает обладминистрация.
Ранее самоизоляция была продлена до 17 июля.
"До 24 июля сохраняется рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания. При этом, как и было ранее, все без исключения граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование", - говорится в сообщении.
Кроме того, обязательны 14-дневная изоляция и медицинское наблюдение для прибывающих из-за границы граждан, которые вывозятся организованно министерством иностранных дел РФ. Для остальных приезжающих из-за границы граждан самоизоляция отменена.
В Тамбовской области зафиксировано 5443 случая COVID, выздоровели 4359 пациентов, умер 31.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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