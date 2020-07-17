Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574489231.html
В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Власти Тамбовской области продлили до 24 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1400x0_80_0_0_60339dd200213251fc04b148ac444b3a.jpg
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1400x0_80_0_0_60339dd200213251fc04b148ac444b3a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_182:0:4093:2933_1400x0_80_0_0_16ae90a2407bd7034a24d38462ce84b3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_671:0:3604:2933_1400x0_80_0_0_8600583845bff151f85f379deac2db3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество

В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

12:34 17.07.2020
170
© Fotolia / Sergey LavrentevТамбов
Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Тамбов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 24 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает обладминистрация.
Ранее самоизоляция была продлена до 17 июля.
"До 24 июля сохраняется рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания. При этом, как и было ранее, все без исключения граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование", - говорится в сообщении.
Кроме того, обязательны 14-дневная изоляция и медицинское наблюдение для прибывающих из-за границы граждан, которые вывозятся организованно министерством иностранных дел РФ. Для остальных приезжающих из-за границы граждан самоизоляция отменена.
В Тамбовской области зафиксировано 5443 случая COVID, выздоровели 4359 пациентов, умер 31.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске
Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
Машина скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Город Ханты-Мансийск
В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Пассажирский самолет
Регулярные авиарейсы между Грузией и ФРГ возобновят со второго августа
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
В лаборатории
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме подготовились к отчету правительства
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
Верующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 "Вектора"
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Лента новостейМолния