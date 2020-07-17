Как предприимчивость и господдержка помогли торговцам пережить пандемию

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Айгуль Мухамедова из Айгуль Мухамедова из Казани открыла свое дело более десяти лет назад с небольшой точки продажи хозяйственных товаров и бытовой химии на рынке, бизнес понемногу развивался, расширялся, а потом нагрянул коронавирус, и все остановилось.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Айгуль рассказала, как мыло превратилось в школьную форму, как пережить пожар и зачем бизнесменам теплица.

"Свою первую торговую точку я открыла на рынке, закупив первоначальную партию товара на деньги, которые взяла в долг у друга. Работали я и моя мама. Почти всю получаемую выручку мы вкладывали в закупку нового товара и расширение ассортимента. Торговля шла хорошо, и через некоторое время мы смогли открыть уже большую по площади точку продажи — поставили два торговых контейнера, арендовали склад, наняли продавцов, грузчика. С похожим товаром открыли еще одну точку в новом торговом центре", — рассказывает Айгуль.

К сожалению, в этот же год в торговом центре произошел пожар, в результате которого сгорел весь товар.

© Фото : из личного архива Айгуль Мухамедовой Магазин Айгуль Мухамедовой в Казани © Фото : из личного архива Айгуль Мухамедовой Магазин Айгуль Мухамедовой в Казани

Чтобы расширить возможности своего маленького бизнеса, Айгуль решила, помимо хозтоваров, продавать еще и детскую одежду. "Товар я закупаю не только в Москве , но и в Киргизии Турции . Есть фабрики, которые отшивают модели специально по моему заказу, как говорится, под меня. Поскольку я покупаю товар в странах-производителях, выбор больше и цены ниже. Это дает нам при реализации в Казани конкурентное преимущество", — объясняет бизнес-леди.

После того как организация, где работал муж Айгуль, закрыла филиал в Казани, он лишился работы и стал ее партнером. "Мы разделили сферы — я плотнее занялась детской одеждой, он — товарами для дома и дачи", — рассказывает Айгуль.

Замороженный март

К закрытию магазинов из-за вынужденных коронавирусных ограничений предприниматели оказались не готовы.

В середине марта выручка упала на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, учитывая, что после тихих января и февраля март как раз является прибыльным месяцем и объемы продаж всегда росли, поясняет Айгуль.

"До этого у нас не было опыта продаж кроме как при личном, живом общении. Поэтому, когда власти приняли решение о самоизоляции, для нас это стало ударом. Незадолго до этого я прилетела из Турции, закупив весенний товар на большую сумму. Фактически деньги оказались заморожены на неопределенный срок", — вспоминает она.

© Фото : из личного архива Айгуль Мухамедовой Магазин Айгуль Мухамедовой в Казани © Фото : из личного архива Айгуль Мухамедовой Магазин Айгуль Мухамедовой в Казани

Ни о каких онлайн-продажах речи идти не могло: для этого надо создать сайт, инстаграм, сфотографировать весь товар, добавить описания — на это нужно много времени. Также необходимы деньги на моделей, фотографа, раскрутку сайта и прочее.

"Мы на тот момент думали только о том, как гасить имеющиеся кредиты: и личные, и по бизнесу, очень не хотелось портить безупречную кредитную историю", — рассказывает хронологию событий предпринимательница.

По словам Айгуль, уже имеющийся товар лежал на складах, реализовать его было практически невозможно. "Мы оказались в тупике — и финансовом, и деловом", — говорит она.

С надеждой на будущее

В середине марта, после объявления пандемии, но еще до введения в Татарстане режима самоизоляции, семья запаслась продуктами, купила теплицу и уехала с детьми на дачу. "Решили, что в худшем случае сможем себя прокормить. Земли много, время было", — улыбается Айгуль.

"После введения самоизоляции мы не ожидали, что вообще будут какие-то меры поддержки от государства, было чувство, что мы никому не нужны. Но в итоге мы получили выплаты на детей два раза по десять тысяч рублей на каждого и два раза МРОТ по 12 тысяч", — говорит бизнес-леди.

Кроме того, банк пошел навстречу и сделал перерасчет платежей на два месяца, разрешив оплачивать только проценты без основной суммы.

"Торговый центр, где муж торгует хозтоварами, снизил на 50 процентов арендную плату на время, когда ТЦ не работал, и до официального открытия. Другой торговый центр, где у нас точка продаж, начислял арендную плату только за коммунальные платежи из расчета две тысячи рублей за одно торговое место, а в настоящее время и до полного открытия предоставляется скидка 50 процентов", — объясняет Айгуль текущее положение дел. Торговые центры в Казани начали открываться 15 июля.

Семья также надеется получить заем на дальнейшее поддержание и развитие через национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". "Планируем обратиться в Фонд поддержки предпринимателей Республики Татарстан , поскольку есть возможность получения кредита под льготный процент", — рассказала бизнес-леди.

"Мы уже начали активно работать, я закупила одежду в Москве, сделала заказы из Бишкека . Супруг открыл свою точку. Как дальше будет — трудно прогнозировать, возможна ведь и вторая волна коронавируса. Но теперь мы раздаем визитки нашим клиентам, чтобы в случае закрытия ТЦ они могли купить у нас нужный товар со склада. Определенные выводы мы для себя сделали, главное, чтобы было здоровье и была возможность работать, ведь скоро люди начнут собирать детей в школу", — не унывает Айгуль.