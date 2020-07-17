Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574489032.html
В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу
Динамика показателей по коронавирусу позволяют Ханты-Мансийскому автономному округу перейти к постепенному снятию ограничений, заявила в пятницу глава региона... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийский ао
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1400x0_80_0_0_8a15e67966c6989851f3d32ca2679693.jpg
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1400x0_80_0_0_8a15e67966c6989851f3d32ca2679693.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_196:0:2805:1957_1400x0_80_0_0_3586d6736d1ff48651de2f2d3f019f1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_522:0:2479:1957_1400x0_80_0_0_50a1995ae5e2cbcc52ba60aa53bab1df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, ханты-мансийский ао, общество

В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу

12:32 17.07.2020
329
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Динамика показателей по коронавирусу позволяют Ханты-Мансийскому автономному округу перейти к постепенному снятию ограничений, заявила в пятницу глава региона Наталья Комарова.
Югра на утро пятницы оставалась единственным регионом страны, который находится на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса.
"Коэффициент распространения инфекции восьмой день составляет меньше единицы. Динамика совокупности показателей соответствует установленным условиям перехода к определенному уровню снятия ограничений", - сказала Комарова во время заседания окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, она отметила, что коэффициент распространения инфекции в муниципалитетах округа разный - от 0 до 3,8. "Эти обстоятельства определяют состав решений по ограничениям", - добавила Комарова.
В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 13,5 тысячи человек, выздоровели 8 тысяч из них, скончались 97. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 27 июля включительно.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваХанты-Мансийский АООбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет
Регулярные авиарейсы между Грузией и ФРГ возобновят со второго августа
Тамбов
В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Митинг в Хабаровске
Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Машина скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы
В лаборатории
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 "Вектора"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме подготовились к отчету правительства
Автомобили скорой помощи
В России на борьбу с коронавирусом направили более 300 миллиардов рублей
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Лента новостейМолния