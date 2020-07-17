В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Динамика показателей по коронавирусу позволяют Динамика показателей по коронавирусу позволяют Ханты-Мансийскому автономному округу перейти к постепенному снятию ограничений, заявила в пятницу глава региона Наталья Комарова

Югра на утро пятницы оставалась единственным регионом страны, который находится на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса.

"Коэффициент распространения инфекции восьмой день составляет меньше единицы. Динамика совокупности показателей соответствует установленным условиям перехода к определенному уровню снятия ограничений", - сказала Комарова во время заседания окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, она отметила, что коэффициент распространения инфекции в муниципалитетах округа разный - от 0 до 3,8. "Эти обстоятельства определяют состав решений по ограничениям", - добавила Комарова.

В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 13,5 тысячи человек, выздоровели 8 тысяч из них, скончались 97. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 27 июля включительно.