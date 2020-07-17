Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574488979.html
Регулярные авиарейсы между Грузией и ФРГ возобновят со второго августа
Грузия начинает возобновлять регулярное авиасообщение с Германией, первым рейсом будет Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен 2 августа, сообщает Агентство гражданской авиации... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:32
георгий гахария
эстония
латвия
lufthansa
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://ria.ru/20200717/1574488198.html
эстония
латвия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_894c63f8bfb8c1716872c95d307b1d04.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_225464b015607126d6843087ed90ab47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий гахария, эстония, латвия, lufthansa , грузия

Регулярные авиарейсы между Грузией и ФРГ возобновят со второго августа

12:32 17.07.2020
224
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Грузия начинает возобновлять регулярное авиасообщение с Германией, первым рейсом будет Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен 2 августа, сообщает Агентство гражданской авиации страны.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер-министр Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
"Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет в направлении Грузии регулярные полеты. Технические переговоры по данному вопросу уже завершены. Первый рейс будет выполнен 2 августа Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен",- сказано в заявлении.
Пассажирский самолет в небе
12:16Распространение нового коронавируса
Посольство анонсировало вывозные рейсы из Армении в Россию
Ранее власти Грузии заявили о готовности начать прямое авиасообщение и открыть в условиях пандемии границы с пятью государствами: Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, гости из этих стран не будут проходить 14-дневный обязательный карантин. Представитель премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани сообщал, что договоренность есть лишь с авиакомпанией Lufthansa, которая будет осуществлять в Германию два рейса в неделю. Даты возобновления авиасообщения с остальными странами пока не известны, ведутся переговоры с разными авиакомпаниями.
000110
Обсудить 0
Георгий ГахарияЭстонияЛатвияLufthansaГрузия
Рекомендуем
Город Ханты-Мансийск
В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу
Тамбов
В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Митинг в Хабаровске
Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы
Машина скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме подготовились к отчету правительства
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 163
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
В лаборатории
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Лента новостейМолния