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В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии Москальковой
В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:30
татьяна москалькова
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татьяна москалькова, госдума рф, европа, общество

В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии Москальковой

12:30 17.07.2020
20
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
"Такие меры, как горячая линия, которая работает в аппарате уполномоченного по правам человека круглосуточно... великолепно!" - сказал генеральный директор Совета Европы по правам человека и верховенству закона Христос Якумопулос на онлайн-семинаре о российском опыте применения инструментария по соблюдению прав человека и принципов демократии во время пандемии.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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"Очень похожие горячие линии были созданы в региональных аппаратах уполномоченных по правам человека... координация, сотрудничество, активно развивались посредством этих онлайн-конференций между региональными и федеральными институтами уполномоченных по правам человека", - добавил он.
"В результате вмешательства уполномоченной по правам человека, ее коллег мы видели, как воссоединяются семьи, как граждане возвращаются домой, несмотря на перебои в возможностях путешествовать. Мы видим, как защищались права на рынке занятости, права работников", - указал Якумопулос
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По данным на начало июля, на горячую линию российского омбудсмена в период пандемии поступило более 2 тысяч обращений. Большинство касались медицинской помощи, соблюдения прав заключенных и трудовых прав.
В ходе заседания в ГД Москалькова также отметила, что в последние годы число поступивших к ней обращений осталось примерно на одном уровне и составило 38-40 тысяч. При этом в 2019 году удалось почти вдвое увеличить число восстановленных прав граждан. Так, было отменено 10 решений судов. По данным омбудсмена, в 2019 году граждане реже обращались к ней по вопросам жилищных прав и проблемам миграции. При этом на треть увеличилось число обращений в сфере уголовного судопроизводства.
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Татьяна МоскальковаГосдума РФЕвропаОбщество
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