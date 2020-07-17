В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии Москальковой

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Совете В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой

"Такие меры, как горячая линия, которая работает в аппарате уполномоченного по правам человека круглосуточно... великолепно!" - сказал генеральный директор Совета Европы по правам человека и верховенству закона Христос Якумопулос на онлайн-семинаре о российском опыте применения инструментария по соблюдению прав человека и принципов демократии во время пандемии.

"Очень похожие горячие линии были созданы в региональных аппаратах уполномоченных по правам человека... координация, сотрудничество, активно развивались посредством этих онлайн-конференций между региональными и федеральными институтами уполномоченных по правам человека", - добавил он.

"В результате вмешательства уполномоченной по правам человека, ее коллег мы видели, как воссоединяются семьи, как граждане возвращаются домой, несмотря на перебои в возможностях путешествовать. Мы видим, как защищались права на рынке занятости, права работников", - указал Якумопулос

По данным на начало июля, на горячую линию российского омбудсмена в период пандемии поступило более 2 тысяч обращений. Большинство касались медицинской помощи, соблюдения прав заключенных и трудовых прав.