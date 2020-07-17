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Религия и мировоззрение
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В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Заявление следователя СК РФ о подлинности ранее найденных останков цесаревича Алексея станет своего рода "вакциной", которая поможет обществу быть устойчивее к... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:53
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В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II

12:28 17.07.2020 (обновлено: 12:53 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЮрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заявление следователя СК РФ о подлинности ранее найденных останков цесаревича Алексея станет своего рода "вакциной", которая поможет обществу быть устойчивее к разного рода историческим мифам, наподобие того, что цесаревич чудом спасся и спустя многие годы стал советским премьером Алексеем Косыгиным, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала газете "Известия" старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Марина Молодцова.
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В ряде СМИ периодически появляются сообщения из разряда "исторических сенсаций" о том, что бывший председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин - это якобы цесаревич Алексей, чудом спасшийся при расстреле царской семьи летом 1918 года. В этих публикациях утверждается, что сначала советский лидер Иосиф Сталин приблизил "цесаревича" к себе и продвигал по служебной лестнице, а затем глава советского государства Леонид Брежнев сделал его премьером.
"Это хорошо известная чушь. Но у профессиональных историков никогда не было сомнений в том, что Николай II и вся его семья погибли, и поэтому для специалистов заключения экспертов не являются сенсацией", - сказал Никифоров РИА Новости.
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По его словам, авторы выдумок на тему истории даже после нынешнего заявления следователя СК не перестанут заниматься мифотворчеством, связанным с царской семьей. "Всем этим людям надо на чем-то, как говорится, хайпануть. Они живут в своем параллельном мире под вывеской "Загадки истории", который на самом деле сплошь наполнен выдумками и в который они хотят завлечь как можно больше читателей", - отметил Никифоров.
Вместе с тем, обнародование выводов экспертов поможет обществу противостоять разным недостоверным утверждениям на те или иные исторические темы, подчеркнул собеседник агентства.
"Но экспертные заключения нужно популяризировать, чтобы как можно больше людей получали эту "прививку" от фейков. В этом как раз и заключается социальная функция историков - предложить обществу достоверную информацию, чтобы у людей возникало настоящее знание и чтобы они не поддавались на разного рода манипулятивные техники и провокации", - отметил Никифоров.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение - цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
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В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЮрий НикифоровСледственный комитет России (СК РФ)Леонид БрежневИосиф Сталин (Джугашвили)ЕкатеринбургСанкт-ПетербургОбщество
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