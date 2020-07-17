В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы

"Вместе с тем, очень важно, чтобы была сформулирована конструктивная, позитивная повестка дня сейчас на будущее - что нам делать дальше, как обобщить национальный опыт, как способствовать объединению усилий государств в соответствии с уставом Совета Европы в целях достижения большего единства между государствами-членами организации, то есть должна быть подлинно объединительная повестка дня на будущее", - подчеркнула дипломат.