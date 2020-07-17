В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Совете Европы необходимо сформировать конструктивную, позитивную и объединительную повестку дня на будущее после пандемии коронавируса, чтобы достичь большего единства между государствами-членами организации, заявила старший советник департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Екатерина Горбатова.
"Не будет преувеличением утверждать, что пандемия коронавируса стала для всех тестом - и для государств-членов организаций Совета Европы, и для самого Совета Европы, и вообще для всех международных организаций", - сказала Горбатова в ходе онлайн-семинара "Уважение демократии, верховенства закона и прав человека в рамках санитарного кризиса COVID-19".
Она отметила, что в этих условиях СЕ уделил очень большое внимание данной теме и проявил себя как охранитель, защитник ценностей Совета Европы в условиях ограничительных мер.
"Вместе с тем, очень важно, чтобы была сформулирована конструктивная, позитивная повестка дня сейчас на будущее - что нам делать дальше, как обобщить национальный опыт, как способствовать объединению усилий государств в соответствии с уставом Совета Европы в целях достижения большего единства между государствами-членами организации, то есть должна быть подлинно объединительная повестка дня на будущее", - подчеркнула дипломат.
Горбатова также добавила, что Москва высоко ценит усилия греческого председательства в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), которое поставило во главу угла защиту человеческой жизни и общественного здоровья в условиях пандемии при требовании соблюдения прав человека, принципов демократии и верховенства права.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.