Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574488523.html
В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы
В Совете Европы необходимо сформировать конструктивную, позитивную и объединительную повестку дня на будущее после пандемии коронавируса, чтобы достичь большего РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/06/1556160672_0:70:3066:1795_1400x0_80_0_0_5e89f4a892278247f7f3e8f0c19b012b.jpg
https://ria.ru/20200525/1571949292.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/06/1556160672_0:70:3066:1795_1400x0_80_0_0_5e89f4a892278247f7f3e8f0c19b012b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/06/1556160672_335:0:3066:2048_1400x0_80_0_0_01cf2d7b1a643cf5239305a4966da341.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/06/1556160672_677:0:2725:2048_1400x0_80_0_0_8299948220c8f0e452f4628a1ddf16e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы, в мире

В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы

12:24 17.07.2020
105
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Совете Европы необходимо сформировать конструктивную, позитивную и объединительную повестку дня на будущее после пандемии коронавируса, чтобы достичь большего единства между государствами-членами организации, заявила старший советник департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Екатерина Горбатова.
"Не будет преувеличением утверждать, что пандемия коронавируса стала для всех тестом - и для государств-членов организаций Совета Европы, и для самого Совета Европы, и вообще для всех международных организаций", - сказала Горбатова в ходе онлайн-семинара "Уважение демократии, верховенства закона и прав человека в рамках санитарного кризиса COVID-19".
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
25 мая, 13:10Распространение нового коронавируса
Эксперты СЕ предупредили об угрозе биотерроризма после пандемии COVID-19
Она отметила, что в этих условиях СЕ уделил очень большое внимание данной теме и проявил себя как охранитель, защитник ценностей Совета Европы в условиях ограничительных мер.
"Вместе с тем, очень важно, чтобы была сформулирована конструктивная, позитивная повестка дня сейчас на будущее - что нам делать дальше, как обобщить национальный опыт, как способствовать объединению усилий государств в соответствии с уставом Совета Европы в целях достижения большего единства между государствами-членами организации, то есть должна быть подлинно объединительная повестка дня на будущее", - подчеркнула дипломат.
Горбатова также добавила, что Москва высоко ценит усилия греческого председательства в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), которое поставило во главу угла защиту человеческой жизни и общественного здоровья в условиях пандемии при требовании соблюдения прав человека, принципов демократии и верховенства права.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
230000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме подготовились к отчету правительства
Вид на Южно- Сахалинск
Минздрав Сахалина возглавил ученый из Приморья
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Пассажирский самолет
Регулярные авиарейсы между Грузией и ФРГ возобновят со второго августа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
В лаборатории
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 163
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Город Ханты-Мансийск
В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Андрей Иванов
Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития
Автомобили скорой помощи
В России на борьбу с коронавирусом направили более 300 миллиардов рублей
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Лента новостейМолния