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В Госдуме подготовились к отчету правительства
Депутаты подготовились к отчету правительства России в Госдуме: парламентарии направили премьер-министру Михаилу Мишустину около 200 вопросов, которые по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:23
михаил мишустин
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лдпр
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госдума рф
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михаил мишустин, сергей миронов, лдпр, кпрф, госдума рф, сергей неверов, общество

В Госдуме подготовились к отчету правительства

12:23 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты подготовились к отчету правительства России в Госдуме: парламентарии направили премьер-министру Михаилу Мишустину около 200 вопросов, которые по большей части касаются последствий коронавируса - как экономических, так и социальных.
Отчет правительства в этом году в связи с пандемией пришлось переносить. Изначально депутаты хотели заслушать премьер-министра 15 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было решено отложить отчет до 22 июля. Мишустин был назначен на должность председателя правительства в начале этого года и доложит об итогах работы кабмина впервые.
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"Единая Россия": более 130 вопросов, в центре - тема поддержки граждан

Как сообщил РИА Новости руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, единороссы направили главе кабмина более 130 письменных вопросов.
"Большинство вопросов, которые депутаты фракции направляют в правительство, основано на общении с нашими гражданами в регионах, их обращениях. Наша главная задача – решение проблем людей, на это нацелена наша работа с правительством, для этого проводятся встречи с министрами, дискуссии в рамках пленарных заседаний с участием руководства федеральных ведомств", - сказал Неверов.
Так, он отметил, что вопросы фракции затрагивают самые разные сферы общественной жизни, экономики, государственного управления. "Но тема поддержки граждан, социальные вопросы – центральные в этом перечне", - отметил Неверов.
По словам политика, целый блок вопросов касается реализации послания президента Федеральному Собранию, поручений главы государства, в частности, по созданию новых мест в школах, детских садах и яслях, модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств, созданию в сельской местности быстровозводимых модульных спортивных залов для занятий спортом школьников и других жителей.
Он добавил, что депутатов также интересует, какие выводы сделало правительство по ситуации с лекарственным обеспечением в 2019 году, когда во многих регионах отмечались перебои с лекарствами, срывы аукционов по закупке лекарственных средств, дефицит препаратов, в том числе жизненно необходимых, и в то же время были "залежи" необходимых лекарств с истекшим сроком годности на складах.
Неверов заметил, что в связи с пандемией коронавируса депутаты также затронули тему необходимости разработки комплексных мероприятий для восстановления здоровья медицинских работников, работавших с пациентами с коронавирусной инфекцией, в частности, ранее во фракции поднимался вопрос о возможности предоставления медработникам бесплатного санаторно-курортного лечения и отдыха.
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КПРФ: о зарплатах врачей и сложностях удаленки

Фракция КПРФ к отчету правительства подготовила 14 вопросов (есть в распоряжении РИА Новости) на самые разные темы - от образования и здравоохранения до импортозамещения и деловой активности.
Коммунисты отмечают, что последние события вновь обнажили серьезные проблемы в здравоохранении: сокращение медучреждений, нехватка специалистов и персонала и, по некоторым данным, даже сокращение зарплат медиков. В связи с этим депутаты интересуются, какие меры по улучшению бесплатной медпомощи будет предпринимать правительство в ближайшее время и насколько вырастут реальные доходы медиков.
Особое внимание депутаты фракции обращают на вопрос дистанционного образования. По мнению коммунистов, система "удаленного образования" может быть полезна как вспомогательная в некоторых дисциплинах, но только при постоянном взаимодействии с педагогом. Также фракцию интересует мнение правительства об идее ввести бесплатное питание для всех школьников и сделать бесплатным посещение секций.
Кроме того, коммунисты хотят поговорить с Мишустиным о проблеме низкой рентабельности гособоронзаказа при высоких процентных ставках за кредит и снижении деловой активности на фоне пандемии.
В КПРФ отмечают, что пандемия коронавируса и закрытие межгосударственных границ вновь сделали актуальной проблему импортозамещения и обеспечения российского рынка товарами и медикаментами отечественного производства. Депутаты интересуются, какие меры предпринимались по стимулированию импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве и какую поддержку оказало государство предпринимателям в решении вопроса замены импорта товарами отечественного производства.
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"Справедливая Россия": о поддержке бизнеса и престиже профессии педагога

По словам лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, эсеры направили Мишустину более 20 вопросов. Они затрагивают разные темы - образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство.
Лидер СР напомнил, что в июне фракция предлагала рассмотреть вопрос ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования. Миронов отметил, что "Справедливая Россия" предлагает принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами и хотела бы узнать мнение Мишустина по этому вопросу.
"Еще один вопрос касается повышения престижа профессии педагогов. Мы убеждены, что необходимо кардинальным образом пересмотреть предоставляемые педагогическим работникам трудовые и социальные гарантии. Нашей фракцией подготовлены и внесены в Госдуму соответствующие законопроекты. Они предусматривают введение единой для всей страны тарифной сетки оплаты труда педагогов. При этом минимальный оклад не должен быть ниже среднего по региону, в котором работает учитель", - считает Миронов.
По его словам, педагогам должны предоставляться такие же льготы, как и госслужащим.
Он добавил, что вопросы также касаются ставки льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.
"В 2019 году правительство установило ее на уровне 8,5%. С тех пор она не менялась, хотя ключевая ставка Банка России на сегодняшний момент уже составляет 4,5%. Депутаты "Справедливой России" предлагают кредитовать малый и средний бизнес на уровне "ключевая ставка Банка России + 2%", - рассказал Миронов.
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ЛДПР: о ликвидации безработицы и "утечке мозгов"

Фракция ЛДПР подготовила к отчету правительства 19 вопросов (есть в распоряжении РИА Новости), которые затрагивают темы безработицы, пенсий, налогов, развития промышленности и строительства, а также сферу образования и науки.
ЛДПР отмечает, что в ближайшие месяцы предполагается существенный рост безработицы из-за экономического кризиса и банкротства многих малых и средних предприятий. В связи с этим депутаты интересуются, какие меры будут предложены правительством для увеличения числа рабочих мест в регионах, какова позиция кабмина по сокращению количества трудовых мигрантов.
Кроме того, ЛДПР предлагает правительству установить в России пособие по безработице не ниже минимального размера оплаты труда (12,13 тысячи рублей) не только на период кризиса.
Волнует ЛДПР и вопрос дистанционного образования. Фракция поясняет, что коронавирус привел к переходу на онлайн-обучение в российских вузах, и сейчас активно обсуждается возможность работать в таком формате и с начала нового учебного года. Депутаты хотят узнать мнение правительства по инициативе фракции, которой предлагается законодательно закрепить, что 70% вузов будут оказывать очные образовательные услуги, а 30% - удаленные.
ЛДПР отмечает, что в последние годы сокращается количество граждан, занятых в машиностроении и науке, при этом число тех, кто работает в торговле, напротив, растет, что свидетельствует о несовершенстве политики импортозамещения. Депутаты интересуются у правительства, какие меры будут предприняты для уменьшения миграции из страны молодых ученых и квалифицированных специалистов.
Партия также задала правительству вопрос о возможности снижения НДС, цен на бензин и другие энергоносители и о дополнительном финансировании для формирования транспортной инфраструктуры.
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Михаил МишустинСергей МироновЛДПРКПРФГосдума РФСергей НеверовОбщество
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