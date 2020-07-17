Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574488340.html
Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития
Андрей Иванов с поста замминистра финансов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, говорится в распоряжение правительства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:15
андрей иванов (заместитель министра финансов рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574487995_0:240:3072:1968_1400x0_80_0_0_2e2d4d91f6873682cf985de0a638ad6c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574432393.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574487995_0:240:3072:1968_1400x0_80_0_0_2e2d4d91f6873682cf985de0a638ad6c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574487995_333:0:3064:2048_1400x0_80_0_0_346f3b131bc30ca491ca7d0b3dc45dfb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574487995_674:0:2722:2048_1400x0_80_0_0_1179028b2bfc68efa01ac2c723783766.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей иванов (заместитель министра финансов рф), экономика

Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития

12:20 17.07.2020 (обновлено: 13:15 17.07.2020)
690
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАндрей Иванов
Андрей Иванов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Андрей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Андрей Иванов с поста замминистра финансов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, говорится в распоряжение правительства.
"Назначить Иванова Андрея Юрьевича первым заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении правительства.
Таким образом, у главы Минэкономразвития Максима Решетникова теперь два первых заместителя - Иванов получил должность первого замминистра наравне с Михаилом Бабичем.
Иванов родился 23 ноября 1975 года в городе Дудинка Красноярского края, в 1997 году окончил Красноярский государственный университет. Проработав четыре года в администрации Красноярского края, в 2004 году ушел на должность вице-президента "Сибирского машиностроительного холдинга". В 2008 году начал работу в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, в январе 2011 года был назначен директором департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и ЧГП.
В июне 2012 года Иванов был назначен на должность замглавы Минфина. В ведомстве министра финансов Антона Силуанова Иванов отвечал за сферу бюджетной политики в отраслях экономики, инвестиционной политики, инфраструктурных проектов и инноваций.
Житель Санкт-Петербурга во время самоизоляции строит дом в деревне
Вчера, 12:11
Минэкономразвития назвало самую востребованную профессию в России
222003
Обсудить 0
Андрей Иванов (заместитель министра финансов РФ)Экономика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме подготовились к отчету правительства
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Вид на Южно- Сахалинск
Минздрав Сахалина возглавил ученый из Приморья
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 163
Кадры с места аварии судна на Байкале
Ученый оценил возможные последствия разлива топлива на Байкале
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В МИД призвали сформировать объединительную повестку в Совете Европы
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Евро вырос до 82 рублей впервые с мая
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Статуя Фемиды
В Москве осудили организатора убийств 16-летней давности
Автомобили скорой помощи
В России на борьбу с коронавирусом направили более 300 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
Лента новостейМолния