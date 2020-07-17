Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития

Иванов родился 23 ноября 1975 года в городе Дудинка Красноярского края, в 1997 году окончил Красноярский государственный университет. Проработав четыре года в администрации Красноярского края, в 2004 году ушел на должность вице-президента "Сибирского машиностроительного холдинга". В 2008 году начал работу в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, в январе 2011 года был назначен директором департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и ЧГП.