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Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития
Андрей Иванов с поста замминистра финансов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, говорится в распоряжение правительства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:20
2020-07-17T13:15
андрей иванов (заместитель министра финансов рф)
экономика
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РИА Новости
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андрей иванов (заместитель министра финансов рф), экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Андрей Иванов с поста замминистра финансов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, говорится в распоряжение правительства.
"Назначить Иванова Андрея Юрьевича первым заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении правительства.
Таким образом, у главы Минэкономразвития Максима Решетникова
теперь два первых заместителя - Иванов получил должность первого замминистра наравне с Михаилом Бабичем
.
Иванов родился 23 ноября 1975 года в городе Дудинка Красноярского края, в 1997 году окончил Красноярский государственный университет. Проработав четыре года в администрации Красноярского края, в 2004 году ушел на должность вице-президента "Сибирского машиностроительного холдинга". В 2008 году начал работу в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, в январе 2011 года был назначен директором департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и ЧГП.
В июне 2012 года Иванов был назначен на должность замглавы Минфина. В ведомстве министра финансов Антона Силуанова Иванов отвечал за сферу бюджетной политики в отраслях экономики, инвестиционной политики, инфраструктурных проектов и инноваций.