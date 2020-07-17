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Посольство анонсировало вывозные рейсы из Армении в Россию
Посольство России в Армении сообщило в пятницу о планируемых 26 и 27 июля вывозных рейсах из Еревана в подмосковный Жуковский, Ростов-на-Дону и Калугу, полеты... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:16
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353
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Посольство анонсировало вывозные рейсы из Армении в Россию

12:16 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в пятницу о планируемых 26 и 27 июля вывозных рейсах из Еревана в подмосковный Жуковский, Ростов-на-Дону и Калугу, полеты будут выполнены в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию… на 26 июля назначен рейс Ереван –Жуковский. Время вылета уточняется", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Отмечается, что этот перелет возможен для жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областей и Мордовии.
По данным посольства, в тот же день запланирован рейс Ереван – Ростов-на-Дону, номер и время вылета рейса уточняются. "До рейса будут допущены только жители Ростовской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Калмыкии, Крым, Севастополя", - отмечается в сообщении.
Пассажирский самолет в небе
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В пресс-службе заявили также, что вылет рейса Ереван – Калуга назначен на 27 июля. Номер и время вылета также уточняются. Этим рейсом смогут воспользоваться жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областей и Мордовии.
Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах, заявили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваРостов-на-ДонуАрменияОбщество
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