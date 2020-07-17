В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 163

ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у семи жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 163, сообщили в пятницу в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В четверг сообщалось о 156 подтвержденных случаях COVID-19 и 128 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 163 граждан. Выздоровели 133 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 50 жителей, проведены 3504 теста на наличие коронавирусной инфекции.
"Состояние двух пациентов с подтвержденным COVID-19 продолжает оставаться тяжелым, еще у четырех - состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.