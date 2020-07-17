В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 163

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 163 граждан. Выздоровели 133 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 50 жителей, проведены 3504 теста на наличие коронавирусной инфекции.