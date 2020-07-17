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Липецкая область
https://ria.ru/20200717/1574488117.html
Консультации по мерам соцподдержки организовали в Липецкой области
Власти Липецкой области организовали ежедневные бесплатные телефонные консультации по мерам социальной поддержки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:15
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь артамонов, липецкая область

Консультации по мерам соцподдержки организовали в Липецкой области

12:15 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области организовали ежедневные бесплатные телефонные консультации по мерам социальной поддержки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что по телефону можно уточнить информацию о социальном обслуживании, узнать статус поданного заявления на выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме этого, во время консультации можно записаться на прием в любой центр соцзащиты Липецкой области.
По мнению главы региона, эти направления работы входят в число приоритетных задач социальной политики региональной власти.
"В сегодняшней непростой ситуации меры социальной поддержки значительно расширены, и жителей региона надо о них широко информировать", – подчеркивает глава администрации области.
Артамонов считает, что если оперативно не представляется возможности дать ответ на интересующий вопрос, то формируется заявка и позже специалисты территориальных центров социальной защиты населения сами связываются с заявителем. Так, в июне были отработаны около тысячи обращений. Для оперативности с 20 июля сложные вопросы, будут напрямую переадресовываться во все территориальные центры соцзащиты. Сейчас по этому принципу работают в Липецком районе.
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15 июля, 14:28Липецкая область
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Также, консультацию можно получать в чате на сайте управления социальной защиты населения Липецкой области и на страницах управления в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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