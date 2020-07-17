Консультации по мерам соцподдержки организовали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Власти Власти Липецкой области организовали ежедневные бесплатные телефонные консультации по мерам социальной поддержки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

Он отметил, что по телефону можно уточнить информацию о социальном обслуживании, узнать статус поданного заявления на выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме этого, во время консультации можно записаться на прием в любой центр соцзащиты Липецкой области.

По мнению главы региона, эти направления работы входят в число приоритетных задач социальной политики региональной власти.

"В сегодняшней непростой ситуации меры социальной поддержки значительно расширены, и жителей региона надо о них широко информировать", – подчеркивает глава администрации области.

Артамонов считает, что если оперативно не представляется возможности дать ответ на интересующий вопрос, то формируется заявка и позже специалисты территориальных центров социальной защиты населения сами связываются с заявителем. Так, в июне были отработаны около тысячи обращений. Для оперативности с 20 июля сложные вопросы, будут напрямую переадресовываться во все территориальные центры соцзащиты. Сейчас по этому принципу работают в Липецком районе.