Индия возобновит авиасообщение с США и Францией

Он отметил, что "в соответствии с этим соглашением авиакомпании из заинтересованных стран смогут выполнять рейсы из и в Индию вместе с индийскими перевозчиками".

"До тех пор, пока международная гражданская авиация не сможет вернуть показатели до (пандемии) COVID-19, я думаю, что ответ будет лежать в двусторонних "воздушных пузырях", когда будут перевозить как можно больше, но при определенных условиях, поскольку страны, включая Индию, все еще сохраняют ограничения на въезд", - сказал Пури.