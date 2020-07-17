https://ria.ru/20200717/1574487778.html
Индия возобновит авиасообщение с США и Францией
Индия с пятницы разрешит американской компании United Airlines и французской Air France выполнить несколько рейсов в рамках соглашений "воздушного пузыря",... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:10
2020-07-17T12:10
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РИА Новости
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, бангалор, сша, париж, экономика
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл – РИА Новости. Индия
с пятницы разрешит американской компании United Airlines и французской Air France выполнить несколько рейсов в рамках соглашений "воздушного пузыря", сообщил министр гражданской авиации Хардип Пури.
"Воздушный пузырь" - это соглашение между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании обеих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений.
"В рамках инициативы по дальнейшему расширению наших международных операций в области гражданской авиации вводятся соглашения о "воздушном пузыре" с США
, ОАЭ
, Францией
и Германией
, аналогичные соглашения также разрабатываются с рядом других стран", - написал он в Twitter.
Он отметил, что "в соответствии с этим соглашением авиакомпании из заинтересованных стран смогут выполнять рейсы из и в Индию вместе с индийскими перевозчиками".
Выступая на видеоконференции, Пури сообщил, что United Airlines с 17 по 31 июля выполнит 18 рейсов между Дели
, Мумбаи, Ньюарком и Сан-Франциско
, а Air France с 18 июля по 1 августа выполнит 28 рейсов между Дели, Мумбаи, Бангалором
и Парижем
.
"До тех пор, пока международная гражданская авиация не сможет вернуть показатели до (пандемии) COVID-19, я думаю, что ответ будет лежать в двусторонних "воздушных пузырях", когда будут перевозить как можно больше, но при определенных условиях, поскольку страны, включая Индию, все еще сохраняют ограничения на въезд", - сказал Пури.
Международные рейсы в Индию и из нее были приостановлены с 23 марта в связи с распространением пандемии коронавируса
. С тех пор возобновились ограниченные внутренние рейсы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.