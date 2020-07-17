https://ria.ru/20200717/1574487641.html
В России на борьбу с коронавирусом направили более 300 миллиардов рублей
Более 300 миллиардов рублей направлено в РФ на дооснащение "коронавирусных" коек, выплаты медицинским работникам, обеспечение поставок для медицинских... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:08
2020-07-17T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200717/1574487404.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574263099_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_c31a646e7a08aca377889349cb89ecfd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество