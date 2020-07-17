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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574487641.html
В России на борьбу с коронавирусом направили более 300 миллиардов рублей
Более 300 миллиардов рублей направлено в РФ на дооснащение "коронавирусных" коек, выплаты медицинским работникам, обеспечение поставок для медицинских... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:08
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В России на борьбу с коронавирусом направили более 300 миллиардов рублей

12:08 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Более 300 миллиардов рублей направлено в РФ на дооснащение "коронавирусных" коек, выплаты медицинским работникам, обеспечение поставок для медицинских организаций и тестирование населения, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы направляем достаточно большое количество средств федерального бюджета. В целом на дооснащение коек, на выплаты медицинским работникам, на обеспечение поставок для медицинских организаций и тестирование населения направлено более 300 миллиардов рублей за этот короткий промежуток времени", - сказал министр о ситуации с борьбой с коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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