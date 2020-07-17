В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 39 407

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше за минувшие сутки увеличилось на 353, до 39 407, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались восемь человек. Общее число летальных случаев составило 1612.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1604 человека, 71 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 073 находятся на карантине, 29 505 выздоровели.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.