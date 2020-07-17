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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574487610.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 39 407
Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 353, до 39 407, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:08
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 39 407

12:08 17.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 353, до 39 407, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались восемь человек. Общее число летальных случаев составило 1612.
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Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1604 человека, 71 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 073 находятся на карантине, 29 505 выздоровели.
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В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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