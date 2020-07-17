В Кабардино-Балкарии вылечились более 90% заболевших COVID-19

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Менее 650 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровели уже более 90% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 63 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра. До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В среду и четверг из-за сокращения числа больных, нуждающихся в госпитализации, были закрыты два госпиталя: в Чегемском районе и в Нальчике на базе детской клинической больницы.
"В госпиталях в республике остается 646 пациентов, из которых 37 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
За сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5751 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 19 пациентов, всего выздоровевших – 5228.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.