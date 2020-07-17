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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574487540.html
В Кабардино-Балкарии вылечились более 90% заболевших COVID-19
Менее 650 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровели уже более 90% заболевших COVID-19, следует из сообщения... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
нальчик
чегемский район
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нальчик
чегемский район
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, нальчик, чегемский район

В Кабардино-Балкарии вылечились более 90% заболевших COVID-19

12:07 17.07.2020
82
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Менее 650 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровели уже более 90% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 63 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра. До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В среду и четверг из-за сокращения числа больных, нуждающихся в госпитализации, были закрыты два госпиталя: в Чегемском районе и в Нальчике на базе детской клинической больницы.
"В госпиталях в республике остается 646 пациентов, из которых 37 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
08:51Распространение нового коронавируса
В России провели более 24,3 миллиона тестов на COVID-19
За сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5751 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 19 пациентов, всего выздоровевших – 5228.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНальчикЧегемский район
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