Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что кривая по заразившимся коронавирусом в РФ продолжит идти вниз.

Песков в интервью " Авторадио " рассказал, рассуждая о возможности второй волны коронавируса, что в России каждые сутки сокращается количество заболевших. "Пусть медленно, но все равно сокращается", - отметил он.

Он напомнил, что в стране провели парад Победы, при этом уже прошел инкубационный период, а увеличения числа заболевших нет.

"Давайте надеяться на то, что эта кривая также будет идти вниз, не расслабляться, думать о своем здоровье, о здоровье своих близких, и тогда все будет хорошо", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что в РФ уже идет испытание вакцин от коронавируса. "Конечно, потребуется время, пока эти испытания будут завершены, но работа ведется, и, действительно, Россия в данном случае здесь среди лидеров. Сейчас несколько стран уже вплотную приблизились к завершению испытаний тех или иных вакцин, и Россия среди вот этих стран-пионеров", - заключил Песков.