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Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что кривая по заразившимся коронавирусом в РФ продолжит идти вниз. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

12:05 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что кривая по заразившимся коронавирусом в РФ продолжит идти вниз.
Песков в интервью "Авторадио" рассказал, рассуждая о возможности второй волны коронавируса, что в России каждые сутки сокращается количество заболевших. "Пусть медленно, но все равно сокращается", - отметил он.
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Он напомнил, что в стране провели парад Победы, при этом уже прошел инкубационный период, а увеличения числа заболевших нет.
"Давайте надеяться на то, что эта кривая также будет идти вниз, не расслабляться, думать о своем здоровье, о здоровье своих близких, и тогда все будет хорошо", - сказал Песков.
Также пресс-секретарь президента отметил, что в РФ уже идет испытание вакцин от коронавируса. "Конечно, потребуется время, пока эти испытания будут завершены, но работа ведется, и, действительно, Россия в данном случае здесь среди лидеров. Сейчас несколько стран уже вплотную приблизились к завершению испытаний тех или иных вакцин, и Россия среди вот этих стран-пионеров", - заключил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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