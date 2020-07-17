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Евро вырос до 82 рублей впервые с мая
Рубль усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти, евро уже торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:09
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

12:05 17.07.2020 (обновлено: 12:09 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рубль усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти, евро уже торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск повышался на 34 копейки - до 71,87 рубля, курс евро – на 56 копеек, до 82,05 рубля, что является максимумом с 4 мая.
Курс евро на форексе растет на 0,3% - до 1,1415 доллара.
Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,7% - до 43,05 доллара за баррель.
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Динамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
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