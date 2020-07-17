Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России

Он напомнил, что в России одна из самых низких смертностей в мире от коронавируса, кроме того, удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.

"Наверное, это является залогом того, что мы способны реагировать на кризисы, даже такие непредсказуемые кризисы, как пандемия и негативные экономические явления, которые она принесла вместе с собой", - сказал пресс-секретарь главы государства.