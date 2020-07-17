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Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России
В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:04
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дмитрий песков, политика

Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России

12:01 17.07.2020 (обновлено: 12:04 17.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас действительно сейчас блестяще работающая система президент-правительство: эффективная, быстрая, не кондовая, гибкая, способная экстренно реагировать в форс-мажорных ситуациях. Они это показали. Они это показали на деле", - сказал Песков в интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте.
Он напомнил, что в России одна из самых низких смертностей в мире от коронавируса, кроме того, удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.
"Наверное, это является залогом того, что мы способны реагировать на кризисы, даже такие непредсказуемые кризисы, как пандемия и негативные экономические явления, которые она принесла вместе с собой", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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