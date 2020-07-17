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Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России
В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:01
2020-07-17T12:04
дмитрий песков
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий песков, политика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"У нас действительно сейчас блестяще работающая система президент-правительство: эффективная, быстрая, не кондовая, гибкая, способная экстренно реагировать в форс-мажорных ситуациях. Они это показали. Они это показали на деле", - сказал Песков в интервью "Авторадио
", которое опубликовано на сайте.
Он напомнил, что в России одна из самых низких смертностей в мире от коронавируса, кроме того, удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.
"Наверное, это является залогом того, что мы способны реагировать на кризисы, даже такие непредсказуемые кризисы, как пандемия и негативные экономические явления, которые она принесла вместе с собой", - сказал пресс-секретарь главы государства.