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В НАО продлили режим повышенной готовности
Власти Ненецкого округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 2 августа, при этом жители региона, возвращающиеся из отпуска за границей,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:58
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В НАО продлили режим повышенной готовности

11:58 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 2 августа, при этом жители региона, возвращающиеся из отпуска за границей, смогут не отправляться на самоизоляцию при предъявлении справки об отсутствии COVID-19, сообщила пресс-служба администрации НАО.
"Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлён до 2 августа. Такое решение принято на заседании штаба по профилактике коронавируса. Также по предложению руководства департамента здравоохранения труда соцзащиты НАО в нормативный документ будут внесены изменения, которые позволят жителям округа при возвращении из отпуска, проведённого за пределами страны, не сидеть на самоизоляции при наличии справки об отсутствии COVID-19", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по поручению врио губернатора НАО профильное ведомство рассмотрит возможность предоставления дополнительных выплат пилотам АО "Нарьян-Марский объединённый авиаотряд", которые работают с заражёнными коронавирусом при выполнении санрейсов.
В Ненецком округе за все время эпидемии выявлено боле 250 заразившихся коронавирусом, 2 человека скончались. Врио губернатора в четверг обратился к рабочей группе Госсовета по борьбе с коронавирусом с просьбой развернуть мобильный госпиталь на Харьягинском месторождении для лечения вахтовиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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