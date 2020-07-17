В НАО продлили режим повышенной готовности

"Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлён до 2 августа. Такое решение принято на заседании штаба по профилактике коронавируса. Также по предложению руководства департамента здравоохранения труда соцзащиты НАО в нормативный документ будут внесены изменения, которые позволят жителям округа при возвращении из отпуска, проведённого за пределами страны, не сидеть на самоизоляции при наличии справки об отсутствии COVID-19", - говорится в сообщении.