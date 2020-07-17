https://ria.ru/20200717/1574486968.html
В НАО продлили режим повышенной готовности
Власти Ненецкого округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 2 августа, при этом жители региона, возвращающиеся из отпуска за границей,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:58
2020-07-17T11:58
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости.
Власти Ненецкого округа
приняли решение продлить режим повышенной готовности до 2 августа, при этом жители региона, возвращающиеся из отпуска за границей, смогут не отправляться на самоизоляцию при предъявлении справки об отсутствии COVID-19
, сообщила пресс-служба администрации НАО.
"Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлён до 2 августа. Такое решение принято на заседании штаба по профилактике коронавируса. Также по предложению руководства департамента здравоохранения труда соцзащиты НАО в нормативный документ будут внесены изменения, которые позволят жителям округа при возвращении из отпуска, проведённого за пределами страны, не сидеть на самоизоляции при наличии справки об отсутствии COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме того, по поручению врио губернатора НАО профильное ведомство рассмотрит возможность предоставления дополнительных выплат пилотам АО "Нарьян-Марский объединённый авиаотряд", которые работают с заражёнными коронавирусом при выполнении санрейсов.
В Ненецком округе за все время эпидемии выявлено боле 250 заразившихся коронавирусом, 2 человека скончались. Врио губернатора в четверг обратился к рабочей группе Госсовета по борьбе с коронавирусом с просьбой развернуть мобильный госпиталь на Харьягинском месторождении для лечения вахтовиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.