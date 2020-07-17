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В Москве осудили организатора убийств 16-летней давности
Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии организатора убийства двух человек в 2004 году, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:55
генеральная прокуратура рф
московский областной суд
москва
московская область (подмосковье)
невинномысск
происшествия
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московская область (подмосковье)
невинномысск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
генеральная прокуратура рф, московский областной суд, москва, московская область (подмосковье), невинномысск, происшествия

В Москве осудили организатора убийств 16-летней давности

11:55 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии организатора убийства двух человек в 2004 году, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Суд установил, что в октябре 2004 года у Андрея Куркина возник конфликт с партнером по бизнесу - двоюродным братом, заподозрившим его в присвоении денег от их совместного предприятия в Невинномысске. Он отстранил Куркина от деятельности, после чего тот через посредника за 10 тысяч долларов нашел исполнителя убийства — ранее судимого москвича. Подельники пригласили партнера Куркина и его знакомых на дачу в Раменском районе Подмосковья.
"После приезда на дачу соучастники совершили убийство мужчин, а также их попутчицы, ставшей случайным свидетелем, расстреляв указанных лиц из пистолета", - отмечается в сообщении. Трупы они закопали в лесополосе.
"Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 48-летнего Андрея Куркина… Суд приговорил Куркина к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Ранее подельников Куркина приговорили к длительным срокам лишения свободы.
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Генеральная прокуратура РФМосковский областной судМоскваМосковская область (Подмосковье)НевинномысскПроисшествия
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