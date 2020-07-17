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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:54
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война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:54 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Алеппо – 2, Латакия – 4. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Латакия", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению было проведено две гуманитарные акции: в населенном пункте Эт-Табия (провинция Дейр-эз-Зор) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны; в населенном пункте Хардетнин (провинция Алеппо) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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