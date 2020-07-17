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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись почти 90 беженцев из-за рубежа
Почти 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:52
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись почти 90 беженцев из-за рубежа

11:52 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 89 беженцев (в том числе: женщин – 27, детей – 45). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов.
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