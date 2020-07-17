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Распространение нового коронавируса
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В вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев COVID-19
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 130 человек, выздоровели уже 503... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина

В вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев COVID-19

11:49 17.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины
Сотрудники Национальной гвардии Украины
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Национальной гвардии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 130 человек, выздоровели уже 503 человека, сообщила в пятницу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-служба в Facebook.
По данным пресс-службы, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 130 человек, всего за время пандемии выздоровели - 503 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 316 человек.
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Вчера, 16:16Распространение нового коронавируса
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 57 264 случая инфицирования COVID-19, скончались 1456 человек, выздоровели 29 769 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраина
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