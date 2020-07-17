В вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-служба в Facebook.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 130 человек, всего за время пандемии выздоровели - 503 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 316 человек.