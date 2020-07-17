В Тверской области число жертв коронавируса превысило 110

ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло со 107 до 111 , сообщает областное правительство.

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 16 июля количество летальных исходов выросло до 107.

"Сто одиннадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4211.

Выздоровели за сутки 69 человек, за весь период - 3689.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.