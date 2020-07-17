ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Завод по производству пребиотиков построят в Липецкой области, общая сумма инвестиций составит почти 2,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, строительство завода началось на площадке в особой экономической зоне регионального уровня "Данков". На предприятии будут созданы 80 рабочих мест. Запуск производственных линий инвестор - компания "ИстАгро Дон", - планирует осуществить в 2021 году.

"Даже в сегодняшней сложной для инвестиций ситуации в регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата. Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции – есть будущее", – отметил глава администрации Липецкой области.