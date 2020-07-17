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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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Завод по производству пребиотиков построят в Липецкой области
Завод по производству пребиотиков построят в Липецкой области, общая сумма инвестиций составит почти 2,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:58
липецкая область
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60
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игорь артамонов

Завод по производству пребиотиков построят в Липецкой области

11:58 17.07.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Завод по производству пребиотиков построят в Липецкой области, общая сумма инвестиций составит почти 2,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, строительство завода началось на площадке в особой экономической зоне регионального уровня "Данков". На предприятии будут созданы 80 рабочих мест. Запуск производственных линий инвестор - компания "ИстАгро Дон", - планирует осуществить в 2021 году.
"Даже в сегодняшней сложной для инвестиций ситуации в регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата. Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции – есть будущее", – отметил глава администрации Липецкой области.
ООО "ИстАгро Дон" планирует наладить поставку своей продукции на российский рынок, а также на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.
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