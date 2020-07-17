https://ria.ru/20200717/1574485813.html
В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов
Житель Геленджика рассказал о ценах для туристов, например, стоимость аренды номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона составляет 1500–2000 рублей в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:43
2020-07-17T11:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, черное море, новости - туризм, геленджик
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Житель Геленджика рассказал о ценах для туристов, например, стоимость аренды номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона составляет 1500–2000 рублей в сутки, сообщает
TourDom.ru.
При длительном проживании хозяева идут навстречу туристам, и месяц пребывания стоит не 60 тысяч рублей, а вдвое-втрое меньше. К межсезонью цены вообще опустятся до 15 тысяч, уверяют местные жители.
В гостиницах планка разброс цен – от нескольких тысяч рублей в сутки в мини-отеле до нескольких десятков тысяч в "четверках" и "пятерках". Что касается питания за пределами отельных ресторанов, то здесь несколько вариантов. Недорого стоят продукты в сетевых магазинах, на рынке или на отдельных продуктовых лотках.
Цены на овощи и фрукты разнятся от продавца к продавцу, но вполне реально найти хорошие розовые помидоры (не китайскую "пластмассу") по 150 рублей за килограмм или черешню по 130 рублей. Обед может обойтись всего в 200–300 рублей.
Передвигаться по городу удобнее всего на такси. Посадка стоит 50 рублей, а расстояния небольшие, поэтому трудно заплатить более 150 рублей за поездку. Передвижение между городами стоит дороже.