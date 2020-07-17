В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Житель Геленджика рассказал о ценах для туристов, например, стоимость аренды номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона составляет 1500–2000 рублей в сутки, Житель Геленджика рассказал о ценах для туристов, например, стоимость аренды номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона составляет 1500–2000 рублей в сутки, сообщает TourDom.ru.

При длительном проживании хозяева идут навстречу туристам, и месяц пребывания стоит не 60 тысяч рублей, а вдвое-втрое меньше. К межсезонью цены вообще опустятся до 15 тысяч, уверяют местные жители.

В гостиницах планка разброс цен – от нескольких тысяч рублей в сутки в мини-отеле до нескольких десятков тысяч в "четверках" и "пятерках". Что касается питания за пределами отельных ресторанов, то здесь несколько вариантов. Недорого стоят продукты в сетевых магазинах, на рынке или на отдельных продуктовых лотках.

Цены на овощи и фрукты разнятся от продавца к продавцу, но вполне реально найти хорошие розовые помидоры (не китайскую "пластмассу") по 150 рублей за килограмм или черешню по 130 рублей. Обед может обойтись всего в 200–300 рублей.