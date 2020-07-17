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В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Три пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас 20 человек, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

11:42 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Три пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3366 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 167 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 76, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в республике выявлены 27 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3393 человек. Выздоровели 2533 человека.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7578 человек, остаются под наблюдением 336 человек, в том числе 169 – в условиях самоизоляции на дому.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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