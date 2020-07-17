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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574485693.html
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 175
Четыре пациента в возрасте от 45 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, тульская область

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 175

11:40 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшеры скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 45 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 175, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 человек.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7796 человек, выздоровели 6347 пациентов. Всего в регионе скончались 175 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТульская область
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