В Тульской области число жертв коронавируса достигло 175

"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7796 человек, выздоровели 6347 пациентов. Всего в регионе скончались 175 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.