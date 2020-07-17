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Песков оценил отношения России и США
Элементы возрождающихся ростков взаимодействия РФ и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит, расслабляться нельзя, заявил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:39
воз
дмитрий песков
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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воз, дмитрий песков, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Песков оценил отношения России и США

11:39 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Элементы возрождающихся ростков взаимодействия РФ и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит, расслабляться нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У многих может возникнуть такое ожидание, что такие глобальные кризисы, как пандемия, могут стать почвой, на которой могут появиться ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки, взаимопомощи. И элементы этого мы видим - это обмен помощью во время пандемии: китайцы - нам, мы - китайцам, мы - итальянцам, итальянцы - тоже нам, американцы нам тоже поставляют, мы - американцам. И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит", - сказал Песков в интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте.
Он напомнил о нарастающем конфликте между Вашингтоном и Пекином.
"Вот вроде бы не самое подходящее время, чтобы Вашингтон обвинял Китай, но, тем не менее, это происходит. Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из ВОЗ, т.е. некоторые такие вещи, которые нас приземляют в благостных делах. Расслабляться нельзя", - добавил пресс-секретарь президента.
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ВОЗДмитрий ПесковКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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