Песков оценил отношения России и США

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Элементы возрождающихся ростков взаимодействия РФ и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит, расслабляться нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У многих может возникнуть такое ожидание, что такие глобальные кризисы, как пандемия, могут стать почвой, на которой могут появиться ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки, взаимопомощи. И элементы этого мы видим - это обмен помощью во время пандемии: китайцы - нам, мы - китайцам, мы - итальянцам, итальянцы - тоже нам, американцы нам тоже поставляют, мы - американцам. И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит", - сказал Песков в интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте.
Он напомнил о нарастающем конфликте между Вашингтоном и Пекином.
"Вот вроде бы не самое подходящее время, чтобы Вашингтон обвинял Китай, но, тем не менее, это происходит. Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из ВОЗ, т.е. некоторые такие вещи, которые нас приземляют в благостных делах. Расслабляться нельзя", - добавил пресс-секретарь президента.