Путин открыт к равноправному диалогу со всеми, заявил Песков

По его словам, у руководителей страны до 2000 года были иллюзорные представления, что теперь, когда нет конфронтации с США, наступит время вселенской гармонии, взаимной любви.

"Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель - повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает", - добавил Песков.