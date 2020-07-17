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Путин открыт к равноправному диалогу со всеми, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США, но без менторства и попыток навязывания каких-либо... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:37
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Путин открыт к равноправному диалогу со всеми, заявил Песков

11:37 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США, но без менторства и попыток навязывания каких-либо решений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, конструктивному диалогу, но при одном условии, что этот диалог ведется на равных, без менторства, без попытки навязывать какие-то решения и с готовностью принимать во внимание позицию друг друга", - сказал Песков в интервью "Авторадио", отвечая на вопрос о взаимодействии с США.
По его словам, у руководителей страны до 2000 года были иллюзорные представления, что теперь, когда нет конфронтации с США, наступит время вселенской гармонии, взаимной любви.
"Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель - повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин
11:28
Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
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