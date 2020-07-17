https://ria.ru/20200717/1574485525.html
Путин открыт к равноправному диалогу со всеми, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США, но без менторства и попыток навязывания каких-либо... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:37
2020-07-17T11:37
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США
, но без менторства и попыток навязывания каких-либо решений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, конструктивному диалогу, но при одном условии, что этот диалог ведется на равных, без менторства, без попытки навязывать какие-то решения и с готовностью принимать во внимание позицию друг друга", - сказал Песков в интервью "Авторадио
", отвечая на вопрос о взаимодействии с США.
По его словам, у руководителей страны до 2000 года были иллюзорные представления, что теперь, когда нет конфронтации с США, наступит время вселенской гармонии, взаимной любви.
"Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель - повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает", - добавил Песков.