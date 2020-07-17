"Норникель" увеличил пакет мер для борьбы с COVID-19

"Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 миллиардов рублей до конца года. Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, всего на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году "Норникель" потратит более 20 миллиардов рублей", - говорится в релизе.