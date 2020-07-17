"Норникель" увеличил пакет мер для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" продолжает поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения коронавирусной инфекции, увеличивает объем выделяемых на эти цели средств на 10 миллиардов рублей - более чем до 20 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
"Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 миллиардов рублей до конца года. Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, всего на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году "Норникель" потратит более 20 миллиардов рублей", - говорится в релизе.
Отмечается, что во многом благодаря стартовавшей в марте текущего года программе "Норникеля" по борьбе с коронавирусом пандемия не оказала заметного влияния на работу компании. Тем не менее, эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия "Норникеля" (в частности, в Норильске) становится напряженной, и компания считает необходимым усилить принимаемые меры безопасности.
На этой неделе глава Норильска Ринат Ахметчин заявил, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, нужна помощь краевых властей. В свою очередь министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик подтвердил, что в Норильске в последние две недели растет заболеваемость COVID-19, хотя рост пока не является критическим. Немик подчеркнул, что необходимо подготовиться к возможному второму подъему заболеваемости и в крае, и в Норильске, который ожидается в октябре-ноябре.
"Норникель" отмечает, что с момента запуска программы до конца июня направил на борьбу с вирусом около 10,5 миллиардов рублей. Компания постаралась полностью обеспечить города присутствия необходимым оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Профинасированы нужды предприятий и работников группы "Норникель", оказана социальная помощь населению.
Задача второго пакета мер, разработанного "Норникелем", - подготовиться к возможному негативному развитию событий в связи с неконтролируемым всплеском заболеваемости. Во второй половине 2020 года на эти цели будет направлено около 10 миллиардов рублей. Первым шагом этой программы стало выделение срочной помощи Норильску в ответ на обращение администрации города. В частности, "Норникель" организует поставку в Норильск компьютерного томографа.
"Пандемия 2020 года и ее последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов", - прокомментировал президент "Норникеля" Владимир Потанин.
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